Üsküdar'da tahliye davası açan ev sahibi kiracının kardeşine saldırdı

Üsküdar'da iddiaya göre ev sahibi, kiracısı Gülay Alpagut'tan kirayı artırmasını istedi, daha sonra da 2023 yılına ait kiraları ödemediğini öne sürerek tahliye davası açtı. Ev sahibi, kiraları elden ödediğini söyleyen Gülay Alpagut'un evine giderek kardeşi Tülay Alpagut'a saldırdı.