23 Ekim 2024, Çarşamba
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Üsküdar’da polise çekiçli saldırı! A Haber olay yerinde
Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.