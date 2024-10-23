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Üsküdar’da polise çekiçle saldırı kamerada

Üsküdar’da polise çekiçle saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 14:26
Üsküdar’da polis tarafından durdurulan emekli subay ile polis arasında tartışma çıktı. Emekli subay polise çekiç ile saldırırken, oğlu ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memuru baba ve oğluna ateş ederek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Yaralanan 1’i polis 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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