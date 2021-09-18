Üsküdar’da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar! Hayatının şokunu yaşadı

Üsküdar’da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı.