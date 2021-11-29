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Üsküdar’da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

DHA
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Giriş: 29.11.2021 09:09
Üsküdar'da bir parkta erkek olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede silahla vurulduğu tespit edilen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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