Üsküdar’da nereler gezilmeli

Şimdi, sizleri İstanbul turuna çıkartacağız. A Haber ekibimiz, sizler için İstanbul’u ilçe ilçe gezecek. Ve ilçelerin tarihini, kültürünü ve yemeklerini ekranlara taşıyacak. Adım adım İstanbul’da, Üsküdar’ı tanıyacağız.