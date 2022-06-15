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Üsküdar’da köpek hırsızı ortalığı karıştırdı! Sahibi görünce boğazını sıktı

İHA
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Giriş: 15.06.2022 10:36
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir dükkan içindeki cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu anlamasıyla yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını farkedince önce köpeğin boğazını sıktı peşinden de sahibine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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