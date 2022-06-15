15 Haziran 2022, Çarşamba
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Üsküdar’da köpek hırsızı ortalığı karıştırdı! Sahibi görünce boğazını sıktı
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir dükkan içindeki cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu anlamasıyla yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını farkedince önce köpeğin boğazını sıktı peşinden de sahibine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.