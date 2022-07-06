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Üsküdar’da kiracıyı silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı

İHA
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Giriş: 06.07.2022 16:50
Üsküdar’da Yusuf Ziya. Ö. kirada oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından silahla tehdit edildi. Ö.’nün oturduğu evi satın alan yeni ev sahibi Ü.Ç., dairenin 1 Temmuz’da boşatılması için verdiği sürenin dolmasıyla evi bastı. Kiracısı ve misafirlerine silah çeken ve evdekileri rehin alan Ü.Ç., silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
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