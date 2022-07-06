06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Üsküdar’da kiracıyı silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı
Üsküdar’da Yusuf Ziya. Ö. kirada oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından silahla tehdit edildi. Ö.’nün oturduğu evi satın alan yeni ev sahibi Ü.Ç., dairenin 1 Temmuz’da boşatılması için verdiği sürenin dolmasıyla evi bastı. Kiracısı ve misafirlerine silah çeken ve evdekileri rehin alan Ü.Ç., silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.