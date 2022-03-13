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Üsküdar’da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

İHA
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Giriş: 13.03.2022 11:40
İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın ederek yürüyüşe çıktı. Sahilde seyreden bazı sürücülerin ise zor anlar yaşadığı görüldü.
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