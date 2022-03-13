Üsküdar’da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

İstanbul'da devam eden kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar yağışı sonrası Üsküdar sahiline akın ederek yürüyüşe çıktı. Sahilde seyreden bazı sürücülerin ise zor anlar yaşadığı görüldü.