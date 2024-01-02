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Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! Yan tarafında bulunan bina boşaltıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 10:41
İstanbul Üsküdar'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. A haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun olay yerinden detayları aktardı.
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Üsküdar’da istinat duvarı çöktü!
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