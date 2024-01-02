02 Ocak 2024, Salı
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü; bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.