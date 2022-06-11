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Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı! Manzara savaş ortamını andırıyor

DHA
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Giriş: 11.06.2022 10:42
Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi. Şehir dışından İstanbul'a gezi için gelen vatandaşların kaza esnasında otobüslerin içerisinde olmaması facia yaşanmasını önledi. Kazada bir kişi yaralanırken zincirleme kazaya karışan otobüsler havadan görüntülendi.
Üsküdar’da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı!
Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı!
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