02 Nisan 2022, Cumartesi
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Üsküdar'da her gün 30 bin kişiye iftar
İstanbul Üsküdar Belediyesi Ramazan ayı vesilesiyle 30 bin kişiye iftarlık yemek hazırlıyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer iftar hazırlıklarının sürdüğü o noktada detayları aktardı.