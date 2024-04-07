07 Nisan 2024, Pazar
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Üsküdar'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada
Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.