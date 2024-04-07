07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada

Üsküdar'da Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2024 16:50
Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik
Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek: Çömlekçilik
Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada
Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar kamerada
Bıçaklanan kadın, oğlu ve yeğeni, şüpheliye saldırdı
Bıçaklanan kadın, oğlu ve yeğeni, şüpheliye saldırdı
Türkiye’den Hollanda’ya göçün hikayesi
Türkiye’den Hollanda’ya göçün hikayesi
Bursa’da skandal mazbata töreni! Harekete geçildi
Bursa'da skandal mazbata töreni! Harekete geçildi
Fatih’te değnekçi sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
Fatih'te değnekçi sürücüye saldırdı: O anlar kamerada
Sürücülere maskeli tırpanlı uyarı
Sürücülere maskeli tırpanlı uyarı
Şizofreni hastası adam ortalığı birbirine kattı
Şizofreni hastası adam ortalığı birbirine kattı
Esenyurt’ta genç kızın ölümünde cinayet şüphesi:
Esenyurt’ta genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi:
Görenler telefona sarıldı!
Görenler telefona sarıldı!
Ayder Yaylası’nda bayram yoğunluğu
Ayder Yaylası'nda bayram yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster