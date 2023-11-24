Üsküdar'da freni patlayan beton mikseri 7 araca çarparak durabildi

Üsküdar'da freni patlayan beton mikseri park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde beton mikserinin şoförünü araçtan atladığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.