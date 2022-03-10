10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar’da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Üsküdar’da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2022 11:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sonrası şehrin bazı noktaları tamamen beyaza büründü. İşe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının etkili olduğu Üsküdar’da ise vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Üsküdar’da etkili olan kar yağışı zor anlar yaşattı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Sivas-Malatya sınırında otobüs kazası: 20 yaralı
Eşi 23 yerinden bıçakladı! Başkan Erdoğan’dan destek
Eşi 23 yerinden bıçakladı! Başkan Erdoğan'dan destek
Öldürüp, gömüp üstüne beton attılar
Öldürüp, gömüp üstüne beton attılar
İstanbul’da kar ani bastırdı!
İstanbul’da kar ani bastırdı!
Bursa’da okullara 14 Mart’a kadar kar tatili
Bursa'da okullara 14 Mart'a kadar kar tatili
Kastamonu’da eğitime 1 gün ara verildi
Kastamonu'da eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Bolu’da okullara 2 günlük kar tatili
Bolu’da okullara 2 günlük kar tatili
Düzce’de eğitime kar engeli
Düzce'de eğitime kar engeli
Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili
Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili
Cuma günü kitapçılarda
Cuma günü kitapçılarda
Daha Fazla Video Göster