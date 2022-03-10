Üsküdar’da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sonrası şehrin bazı noktaları tamamen beyaza büründü. İşe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının etkili olduğu Üsküdar’da ise vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.