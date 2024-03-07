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Üsküdar'da denetimden kaçan sürücünün feci sonu!

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Giriş: 07.03.2024 09:04
Üsküdar'da, ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak sokakta geri manevra ile kaçmaya çalıştığı sırada apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüye trafik cezası uygulandı.
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