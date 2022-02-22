Üsküdar’da bu kadar da olmaz dedirten hata: Kapısı var, çıkışı yok

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir binaya ait evin arka cephesindeki kapının, çıkışı olmaması görenleri hayrete düşürüyor. Kapının önünde balkon veya merdiven olmadığını gören vatandaşlar cep telefonu ile tuhaf yapının fotoğrafını çekiyor.

İstanbul Üsküdar'da, inşası seneler önce tamamlanan beş katlı bir binaya ait dairenin arka cephesindeki kapı görenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Binanın 1. katındaki dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı yok. Yerden hemen hemen 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven veya balkon olmadığını görenler de hayrete düşüyor. Vatandaşlardan kimiyse ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.



"FIKRA GİBİ"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu" diye konuştu.