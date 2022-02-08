08 Şubat 2022, Salı
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Üsküdar’da binada doğalgaz patlaması! Bina yıkıldı mı?
İstanbul'da 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde bulunan bir kişi dördüncü kattan sokağa düştü. İkisi ağır dört kişinin yaralandığı patlamada bina ağır hasar gördüğü için yıkılmasına karar verildi. Binanın yıkımı için çalışmalar başladı. 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı mı? Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktaracak.