- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Üsküdar'da balık tutmak yasaklandı! Tüm tedbirler alındı
İstanbul Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı. Zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler yapılıyor. Vatandaşlara bu konuda izin verilmiyor ve sahil boyunca asılan afişlerle uyarılar yapılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.