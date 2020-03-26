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26.03.2020

Üsküdar'da balık tutmak yasaklandı! Tüm tedbirler alındı

İstanbul Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı. Zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler yapılıyor. Vatandaşlara bu konuda izin verilmiyor ve sahil boyunca asılan afişlerle uyarılar yapılıyor.

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