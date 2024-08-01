Üsküdar'da akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonuna giren sürücü markete gitmek için aracını park etti. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Park halindeki araç bir anda alev alev yandı. Yangının akaryakıt istasyonunun içinde olması paniğe neden oldu.

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