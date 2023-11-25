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Üsküdar'da 4 metre yüksekten bahçeye uçtu! Kaza sonrası bakın ne dedi

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Giriş: 25.11.2023 10:48
İstanbul Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla 4 metre yüksekten bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçtan çıkan sürücü "Yine ölmedik, çok şükür" dedi.
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