25 Nisan 2022, Pazartesi
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Üsküdar’da 2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışması süre içinde kavgaya dönüştü. Bir şoför ötekinin yanına tabancasıyla gitti. Sürücüler birbirilerine yumruklarla saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.