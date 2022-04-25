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Üsküdar’da 2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 25.04.2022 09:38
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışması süre içinde kavgaya dönüştü. Bir şoför ötekinin yanına tabancasıyla gitti. Sürücüler birbirilerine yumruklarla saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu!
2 sürücünün kavgasında yumruklar konuştu!
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