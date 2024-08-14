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Üsküdar'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Üsküdar'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İHA
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Giriş: 14.08.2024 11:57
Yasaklı bölgede mide avcılığı yaptığı iddia edilen T.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı, zanlıya 'Su Ürünleri Kanuna Muhalefet' suçundan 26 bin 242 lira para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi, 1 kişi 'şüpheli' olarak gözaltına alındı.
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