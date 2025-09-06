Üsküdar tünelinde zincirleme kaza: Araç yandı, trafik kilitlendi

06 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 06.09.2025 15:54
Üsküdar Vecdi Diker Tüneli’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dört araç birbirine çarptı, zincirleme kaza meydana geldi. Kazada en arkadaki hafif ticari araç alev aldı ve yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, polis kaza alanındaki şeridi güvenlik amacıyla trafiğe kapattı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, tünel içinde trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
