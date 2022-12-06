06 Aralık 2022, Salı
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Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na yoğun ilgi
İstanbul Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan 440 yıllık Mimar Sinan Hamamı yeniden restore edilerek Sahaflar Çarşısı’na dönüştürüldü. İçerisinde, Sahaflar Kahvesi'nin de bulunduğu mekan, kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri olacak.