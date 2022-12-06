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Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 16:49
İstanbul Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan 440 yıllık Mimar Sinan Hamamı yeniden restore edilerek Sahaflar Çarşısı’na dönüştürüldü. İçerisinde, Sahaflar Kahvesi'nin de bulunduğu mekan, kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri olacak.
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