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23.01.2020
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 13 yaralı
Uşak'ta bir yolcu otobüsü park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada yolculardan 13'ü yaralandı. 3 kişinin durumu ağır...
Öte yandan TIR'da yüklü bulunan araçlar kazada hasar gördü.
Kaza gece saat 02.30 sularında Banaz ilçesinde meydana geldi.
Ankara-İzmir istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, park halindeki bir araç nakliye TIR'ına çarptı.
Kazada otobüsteki yolculardan 13'ü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan TIR'da yüklü bulunan araçlar kazada hasar gördü.
Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar, yoldan çekildikten sonra trafik tekrar normale döndü.
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