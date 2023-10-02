02 Ekim 2023, Pazartesi
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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın!
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.