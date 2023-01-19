19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2023 09:22
Uşak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Tarla kenarında bulunan sırt çantasının içinden iki günlük bebek cesedi çıktı. Vicdanları sızlatan olay sonrası ekiplerce soruşturma başlatıldı.
Polise skandal sözler!
Polise skandal sözler!
Feci olay! İnsanları öldürdü
Feci olay! İnsanları öldürdü
Uşak’ta kan donduran olay!
Uşak'ta kan donduran olay!
Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı!
Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı!
Bisikletli çocuğa köpek saldırdı
Bisikletli çocuğa köpek saldırdı
İzmir’de şaşırtan ihale
İzmir'de şaşırtan ihale
Sokakta oynarken kaçırılan çocuk bulundu
Sokakta oynarken kaçırılan çocuk bulundu
Bursa’da kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü!
Bursa'da kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü!
Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek
Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek
İstanbul Boğazı’nda denizanası!
İstanbul Boğazı’nda denizanası!
Pabuçdere Barajı’nda kuraklık alarmı
Pabuçdere Barajı'nda kuraklık alarmı
Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster