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Uşak’ta silahlı kavga, arbede sırasında ağabeyini vurarak öldürdü o anlar kamerada

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Giriş: 17.09.2023 14:07
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada, Ş.E. (18) ağabeyi M.E’yi (20) çıkan arbede sırasında tüfekle ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan M.E burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.E’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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