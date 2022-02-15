15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uşak'ta feci olay! Çocuklarının annesini öldürdü

Uşak'ta feci olay! Çocuklarının annesini öldürdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 09:01
Uşak'ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı. Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut'un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayrampaşa’da yangın
Bayrampaşa’da yangın
EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem
EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem
Uşak’ta feci olay! Çocuklarının annesini öldürdü
Uşak'ta feci olay! Çocuklarının annesini öldürdü
Sivas’ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu
Sivas'ta feci olay: Baba parçalar halinde, oğlu donmuş vaziyette bulundu
Suikastta yeni gelişme! Silahlar bulundu
Suikastta yeni gelişme! Silahlar bulundu
Bitmeyen çile! Kuyu suyu...
Bitmeyen çile! Kuyu suyu...
Haliç’te korkutan görüntü
Haliç'te korkutan görüntü
Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay
Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay
Ece Erken’den yürek yakan paylaşım
Ece Erken’den yürek yakan paylaşım
Kar küreme aracı cığ altında kaldı
Kar küreme aracı cığ altında kaldı
Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat!
Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat!
Bitki çaylarına dikkat!
Bitki çaylarına dikkat!
Daha Fazla Video Göster