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Uşak'ta fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş: 05.07.2022 08:47
Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen bir fabrikada yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Uşak’ta fabrika yangını!
Uşak'ta fabrika yangını!
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