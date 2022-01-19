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Uşak'ta eğitime 1 gün daha ara verildi

İHA
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Giriş: 19.01.2022 08:51
Güncelleme:19.01.2022 08:52
Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı. Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.
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