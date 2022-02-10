Uşak’ta bir binanın bodrum katında yangın: Anne ile bebeği ölümden döndü

Uşak'ta iki katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen yangında yükselen dumanlar, kısa süre içerisinde tüm apartmanı sardı. Dumandan göz gözü görmeyen evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ve annesi, komşuların ve ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde iki katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Dumanları gören mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar ardından yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, emniyet ve tedbir için sağlık ekipleri sevk edildi.



MAHSUR KALDILAR

Yangında çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı etkisi altına aldı. Apartmanın ikinci katında ikamet eden Yasemin Yüksel ve kızı İ.S. Yüksel, duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

BEBEK İLE ANNESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar evde mahsur kalan anne ve kızını kurtarmak için apartmanın arka kısmına merdiven kurdu. Kurulan merdivenle anne ve ufak çocuğu mahsur kaldıkları evden çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Dumandan etkilenen ikili, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken hastaneye kaldırılan çocuk ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir itfaiye çalışanı da çalışmalarda elinden yaralanırken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.