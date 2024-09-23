Uşak’ta 2 bin yıllık heykel bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kadın heykeli bulundu. Restorasyon çalışmalarının başladığı 5 ay gibi kısa bir sürede de ziyarete açılacağı belirtildi.

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