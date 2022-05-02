02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Üs bölgesinde bayramlaşma! Eren Abluka-4 operasyonundan dönen kahramanlar bayramlaşıyor!
Kahramanlar bayramda da görev başında... A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Eren Abluka Operasyonları ile dağları terör örgütü PKK’ya dar eden komandoların bayramlaşmasına tanık oldu.