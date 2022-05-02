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Üs bölgesinde bayramlaşma! Eren Abluka-4 operasyonundan dönen kahramanlar bayramlaşıyor!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.05.2022 16:07
Kahramanlar bayramda da görev başında... A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Eren Abluka Operasyonları ile dağları terör örgütü PKK’ya dar eden komandoların bayramlaşmasına tanık oldu.
Üs bölgesinde bayramlaşma!
Üs bölgesinde bayramlaşma!
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