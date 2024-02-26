Ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi ürünlere katkı ve koruyucu madde ekleniyor?

Birçok gıda ürününde raf ömrü uzun olsun diye katkı ve koruyucu madde eklenebiliyor. Peki etikette yazan ile ambalaj içindeki ürün oranı örtüşüyor mu? Ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda toptancısı Bilal Dağhan anlattı.

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