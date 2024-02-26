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Ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi ürünlere katkı ve koruyucu madde ekleniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 16:50
Güncelleme:26.02.2024 16:50
Birçok gıda ürününde raf ömrü uzun olsun diye katkı ve koruyucu madde eklenebiliyor. Peki etikette yazan ile ambalaj içindeki ürün oranı örtüşüyor mu? Ürün alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri  Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda toptancısı Bilal Dağhan anlattı.
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