Üreticilerden tüketiciye soğan müjdesi: Üretim 2 kat arttı fiyatlar düşecek

Soğanın başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesinde üreticiler vatandaşlara fiyatlarının düşeceği müjdesini verdi. Soğan ekiminin geçen yıla oranla 2 katına çıktığını belirten üreticiler, fiyatların 1 haftaya kadar 7 liraya kadar düşeceğini belirtti. Üretici Hayri Yürekli, soğanların stoklandığına ilişkin iddialara da yanıt verdi, "Soğan üzerinden siyaset yapmak yanlıştır." dedi.

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