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Üreticilerden tüketiciye soğan müjdesi: Üretim 2 kat arttı fiyatlar düşecek

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 09:36
Soğanın başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesinde üreticiler vatandaşlara fiyatlarının düşeceği müjdesini verdi. Soğan ekiminin geçen yıla oranla 2 katına çıktığını belirten üreticiler, fiyatların 1 haftaya kadar 7 liraya kadar düşeceğini belirtti. Üretici Hayri Yürekli, soğanların stoklandığına ilişkin iddialara da yanıt verdi, "Soğan üzerinden siyaset yapmak yanlıştır." dedi.
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