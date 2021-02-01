Üretici ve market arasında 4 kat fiyat farkı! Fiyatı en çok artan ürün ne?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ve market fiyatı farklarını paylaştı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkları ne? Ocak'ta üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürün süt oldu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ve market fiyatı farklarını paylaştı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkları ne? Ocak'ta üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürün süt oldu.

Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.