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Üretici ve market arasında 4 kat fiyat farkı! Fiyatı en çok artan ürün ne?

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 12:20
Güncelleme:01.02.2021 13:15
Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ve market fiyatı farklarını paylaştı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkları ne? Ocak'ta üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürün süt oldu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ve market fiyatı farklarını paylaştı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkları ne? Ocak'ta üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürün süt oldu.

Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

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