29 Nisan 2022, Cuma
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Ürdünlü adam aynı evde 33 yıldır yüzlerce yılanla yaşıyor! Ürdünlü Yasin es-Sukur'un yılan aşkı!
Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor. Her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.