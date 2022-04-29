Ürdünlü adam aynı evde 33 yıldır yüzlerce yılanla yaşıyor! Ürdünlü Yasin es-Sukur'un yılan aşkı!

Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor. Her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.