Unutulmaya yüz tutmuş meslekler! 52 yıldır semercilik yapıyor

Unutulmaya yüz tutmuş iki meslek semercilik ve eyercilik. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Atıcı ailesi işte bu unutulmaya yüz tutan mesleklere hayat vermeye devam ediyor. Peki nasıl mı? İşte Damla Kuşkapan'ın özel haberi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN