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Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kilim dokuma

Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kilim dokuma

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 16:04
A Haber izleyicilerini Ankara'nın Beypazarı ilçesine götürdü. Beypazarlı kadınlar unutulmaya yüz tutmuş "kilim dokuma" mesleğini ustalıkla devam ettiriyor. Ekibimizden Damla Kuşkapan Beypazarlı kadınlardan işin sırrını öğrendi.
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Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kilim dokuma
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kilim dokuma
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