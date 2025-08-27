27 Ağustos 2025, Çarşamba
Unutulmaya yüz tutmuş lezzet: Hasuta
Artvin'in Yusufeli ilçesi doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakırken A Haber ekibi Masis Dağları'nın kuzey yamacında bulunan Bıçakçılar köyüne gitti. A Haber muhabiri Esra Arpa ve kameraman Enes Özcan, Bıçakçılar köyüne has yöresel yemeği Hasuta'nın yapılışını bölgede yaşayan Necla Hanım'dan öğrenirken ortaya harika manzaralar çıktı.