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Unutulmaya yüz tutan meslek! Günlük kazancı 2 bin lira

İHA
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Giriş: 05.04.2022 09:30
Antalya'nın Kumluca ilçesinde unutulmaya yüz tutan mesleklerden koyun kırkma işini sürdüren Hüseyin Gültekin, günde 25 liradan 80'e yakın koyunu kırkarak, geçimini sağlıyor. Gültekin'in günlük kazancı ise 2 bin lirayı buluyor.w
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