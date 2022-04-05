05 Nisan 2022, Salı
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Unutulmaya yüz tutan meslek! Günlük kazancı 2 bin lira
Antalya'nın Kumluca ilçesinde unutulmaya yüz tutan mesleklerden koyun kırkma işini sürdüren Hüseyin Gültekin, günde 25 liradan 80'e yakın koyunu kırkarak, geçimini sağlıyor. Gültekin'in günlük kazancı ise 2 bin lirayı buluyor.w