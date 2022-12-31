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Unutulan değerlerin yaşatıldığı samimi bir ilçe: Akören

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Giriş: 31.12.2022 15:13
Anadolu diyarı bu hafta Konya'nın Akören ilçesine konuk oldu. Geleneksel lezzetlerden, yöre insanıyla içten sohbetlere uzanan renkli görüntüler ekranlara yansıdı.
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