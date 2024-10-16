Ünlüleri Bostan Babası uyuşturucudan gözaltına alındı

Sarıyer'de "Bostan Baba" olarak tanınan ve bir çok ünlünün ziyaret ettiği kişinin evine uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında 13 kilo uyuşturucu madde ile 2 bin Euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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