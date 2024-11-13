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Ünlülere yasadışı bahis soruşturması

Ünlülere yasadışı bahis soruşturması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.11.2024 13:42
Güncelleme:13.11.2024 13:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medyadan yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınması talimatı verdi. Bu kişiler arasında bulunan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verildi. Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın adli kontrol ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın tutuklama talebi reddedildi.
Ünlülere yasadışı bahis soruşturması
Ünlülere yasadışı bahis soruşturması
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