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Ünlü YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı

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Giriş: 06.08.2023 10:51
İstanbul'da YouTuber olarak tanınan Merve Veziroğlu Yıldırım, tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı. 32 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Eşi ise gözaltında.
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