Ünlü YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı

İstanbul'da YouTuber olarak tanınan Merve Veziroğlu Yıldırım, tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı. 32 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Eşi ise gözaltında.

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