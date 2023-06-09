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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na 22.5 yıla kadar hapis istemi!

İHA
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Giriş: 09.06.2023 12:19
İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti
Somer Sivrioğlu’na 22.5 yıla kadar hapis istemi
Somer Sivrioğlu'na 22.5 yıla kadar hapis istemi
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