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Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı

İHA
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Giriş: 23.12.2021 09:16
Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşandı. Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi. Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sydney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verilmesine ve Somer Sivrioğlu'nun Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı
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